Тепло до +4 градусов и небольшой снег ожидаются в Челябинской области

В отдельных районах возможен порывистый ветер

В последний день зимы в Челябинской области сохранится резкий перепад ночных и дневных температур. На большей части территории будет переменная облачность, местами пройдет небольшой снег, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на областной Гидрометеоцентр и популярные погодные сервисы.

В Челябинске предстоящей ночью температура опустится до −3 градусов, днем поднимется до +4 градусов. Преимущественно солнечно, без осадков. Ветер западный до трех метров в секунду.

В Магнитогорске в ночь на четверг может похолодать до −16 градусов, днем градусник покажет до +4 градусов. Ясно, без осадков. Ветер юго-западный до трех метров в секунду.

В Златоусте день будет пасмурным. Столбики термометров поднимутся до −2...+1 градуса. Ветер западный до пяти метров в секунду.

Около +2 градусов синоптики обещают в Кыштыме. Пасмурно, без осадков. Ветер западный до 5,3 метра в секунду.

В Троицке в первой половине дня будет ясно, во второй — облачно. Температура воздуха составит 0...−6 градусов.

В низинах предстоящей ночью может похолодать до −25 градусов. Днем там будет около −4 градусов. На остальной территории ночью от −9 до −14 градусов, днем — от −1 до +4 градусов. Переменная облачность, на крайнем севере небольшой снег. Ветер западного направления от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.