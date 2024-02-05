Тепло до +4 градусов и дождь со снегом обещают синоптики в Челябинской области

Ночью местами температура опустится ниже −10 градусов

Во вторник, 6 февраля, в Челябинской области сохранится ветреная погода. На большей части территории пройдет мокрый снег, временами с дождем. Температура воздуха поднимется до +4 градусов. Подробнее рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью может похолодать до −7 градусов. Осадков не будет. Днем температура воздуха поднимется до 0...+2 градусов. Будет пасмурно, ожидается небольшой мокрый снег. Ветер южного направления от 8 до 13 метров в секунду.

В Магнитогорске в дневные часы столбики термометров поднимутся до +1 градуса. Синоптики обещают дождь со снегом. Ветер преимущественно южный до семи метров в секунду.

В Златоусте градусник покажет от −3 до 0 градусов. В первой половине дня ожидается снегопад, во второй пройдет дождь со снегом. Ветер юго-восточного направления до шести метров в секунду.

В Усть-Катаве во вторник может потеплеть до +2 градусов. В первой половине дня пройдет дождь со снегом, во второй осадков не ожидается.

В Аше будет +1 градус и дождь со снегом. Ветер ожидается более слабый.

В Челябинской области предстоящей ночью местами может похолодать до −13 градусов, в целом будет от −4 до −9 градусов, а на юге области около 0 градусов. Местами небольшой снег. Днем столбики термометров поднимутся до −1...+4 градусов, а непогода разыграется вновь. На дорогах будет скользко. Ветер южного направления от 7 до 12 метров в секунду с порывами до 18 метров в секунду.