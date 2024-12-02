Тепло до +3 градусов сохраняется в Челябинской области

Местами пройдет слабый снег

Во вторник, 3 декабря, на большей части территории Челябинской области сохранится пасмурная погода, в горах пройдет небольшой снег. Местами вновь ожидается плюсовая температура, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«В ближайшие сутки погоду в регионе будет определять южная периферия далекого циклона, в связи с чем местами пройдет небольшой снег»,— уточнили синоптики.

В Челябинске предстоящей ночью температура может опуститься до −5°C, днем воздух прогреется до +2°C. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западного направления, от 3 до 8 метров в секунду.

По области в ночь на вторник столбики термометров покажут от −1 до −6°C, при прояснении может похолодать до −11°C. Днем потеплеет до −2...+3°C. Переменная облачность, в горных районах небольшой снег. На дорогах сохраняется гололед. Ветер преимущественно западного направления, от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.