Тепло до +3 градусов и порывистый ветер сохранятся в Челябинской области

Солнечная погода сменится облачной

Сегодня, 27 февраля, день в Челябинской области будет теплым: температура воздуха поднимется до нуля градусов и выше. Погода будет облачной. Также синоптики областного Гидрометеоцентра обещают порывистый ветер.

Утром в Челябинске столбики термометров покажут около −6 градусов, днем температура поднимется до +2 градусов. Облачно с прояснением, осадков не будет. Ветер западной четверти от 3 до 8 метров в секунду.

В низинах области в дневные часы синоптики обещают около −5 градусов. На остальной территории потеплеет до −2…+3 градусов. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер преимущественно западного направления от 2 до 7 метров в секунду с порывами до 10 метров в секунду.