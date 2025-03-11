Тепло до +3°C и слабый ветер прогнозируют в Челябинской области 11 марта

Местами пройдет небольшой снег

Сегодня, 11 марта, в Челябинской области будет пасмурно и маловетрено. Где-то синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют небольшой плюс, а где-то — слабый минус. Рассказываем о погоде подробнее.

В Челябинске градусники покажут от 0 до +2°C. Возможен слабый мокрый снег. Ветер южной четверти, до 3 метров в секунду.

Температура в Магнитогорске поднимется до 0°C. Облачно с прояснениями. Ветер южного направления, слабый.

Столбики термометров в Сатке зафиксируются на +1°C. День выдастся пасмурным. Ветер юго-западный, около 2 метров в секунду.

В Аше и Трехгорном будет 2°C со знаком плюс. Пасмурно. Небольшой снег возможен только утром. Ветер южного направления, слабый.

Жителям Снежинска также достанется пасмурная погода. Градусники покажут около −2°C. Ветер юго-восточный, до 3 метров в секунду.

Около +3°C ожидается в Симе. Облачно, осадков не предвидится. Ветер юго-западного направления, слабый.

В целом температура в регионе будет варьироваться от −2 до +3°C. Переменная облачность, на севере региона локально пройдет небольшой мокрый снег. Местами гололед и изморозь. Ветер южной четверти, от 3 до 8 метров в секунду.