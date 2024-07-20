Тепло до +28 градусов и дожди прогнозируют синоптики в Челябинской области

Регион продолжает находиться в неустойчивой воздушной массе

Сегодня, 20 июля, день в Челябинской области выдастся ненастным: на территории региона будут хозяйничать дожди и грозы, также возможен град, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на областной Гидрометеоцентр и популярные погодные сервисы.

Этим утром температура воздуха в Челябинске приблизится к +16°C, днем на порядок выше — до +27°C. Переменная облачность, возможен небольшой дождь с грозой. Ветер преимущественно северо-западного направления, 4—9 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.

В Магнитогорске столбики термометров зафиксируются на +26°C. Облачно с прояснениями, осадков быть не должно. Ветер северо-западный, слабый.

В Миассе ожидается до +25°C. Пасмурная погода сменится дождливой во второй половине дня. Ветер преимущественно северо-западный, до 3 метров в секунду.

В Сатке температура воздуха поднимется до +25°C. Облачно с прояснениями, ближе к вечеру небольшой дождь. Ветер северо-западный, слабый.

В Южноуральске потеплеет до +26°C. Синоптики обещают пасмурную погоду. Ветер северо-западный, около 3 метров в секунду.

Дневной прогрев в Еманжелинске составит около +26°C. Пасмурно, вечером пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный, до 4 метров в секунду.

В целом температура в регионе в утренние часы будет около +16°C. Локально туман. Днем столбики термометров поднимутся до +23…+28 градусов Цельсия. Переменная облачность, в отдельных районах ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-западный, от 4 до 9 метров в секунду, при грозах порывы до 14 метров в секунду.