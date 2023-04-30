Тепло до +25 градусов ожидает жителей Челябинской области в последний апрельский день

В регионе ожидается ясная погода

Сегодня, 30 апреля, в Челябинской области будет тепло: столбики термометров поднимутся до +25 градусов. Осадков синоптики областного Гидрометеоцентра не обещают.

В Челябинской области в целом ожидается от +20 до +25 градусов, на севере региона будет прохладнее — до +17 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, южный от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинске сегодня будет солнечно, без осадков. В дневные часы воздух прогреется до плюс 20 — 22 градусов. Ветер южного направления 3 — 8 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.