Тепло до +25 градусов и слабый ветер прогнозируют в Челябинской области 26 августа

Осадков почти не будет

Последняя неделя лета в Челябинской области начнется с теплой и преимущественно солнечной погоды. Сильного ветра не будет, обильных осадков тоже, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью температура опустится до +10...+12 градусов. Днем воздух прогреется до +20 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду.

По области в ночные часы местами похолодает до +7 градусов, на остальной территории — до +12 градусов. Днем воздух прогреется до +20...+25 градусов. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный слабый.