Тепло до +25 градусов и сильные дожди ожидаются в Челябинской области 4 августа

В регионе по-прежнему действует штормовое предупреждение

Сегодня, 4 августа, в отдельных районах Челябинской области вновь может разыграться непогода. Синоптики областного Гидрометеоцентра обещают ливни, грозы и шквалистый ветер. Местами просто пройдет небольшой дождь.

В Челябинске сегодня днем максимум +22 градуса. Пройдут кратковременные дожди. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.

В Магнитогорске — аналогично.

В Златоусте столбики термометров покажут до +19 градусов. Дождь, временами умеренный, ожидается на протяжении почти всего дня. Ветер западный до трех метров в секунду.

В Карабаше до +20 градусов, временами небольшой дождь.

В целом по области температура будет варьироваться в пределах от +20 до +25 градусов. Облачно с прояснением, в большинстве районов кратковременные дожди, местами ливни. Возможны грозы и крупный град. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду, порывы при грозах до 25 метров в секунду.