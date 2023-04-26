Тепло до +25 градусов и небольшой дождь ожидаются в Челябинской области 27 апреля

В регионе сохранится сильный ветер

В четверг, 27 апреля, в Челябинской области столбики термометров покажут до +25 градусов. В целом в регионе ожидается переменная облачность, местами возможны дожди. Об этом сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске предстоящей ночью температура воздуха составит плюс 9—11 градусов, днем потеплеет до 22—24 градусов со знаком плюс. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду, возможны порывы до 14 метров в секунду.

В Магнитогорске в первой половине дня погода будет преимущественно пасмурной, ближе к вечеру прояснится. Столбики термометров в дневные часы покажут плюс 18—22 градуса. Ветер до пяти метров в секунду юго-западного направления.

В Озерске и Сатке ожидается около +20 градусов. Облачно с прояснением, без осадков. Ветер до шести метров в секунду.

В Златоусте синоптики прогнозируют плюс 17—19 градусов. Осадков также не ожидается.

В целом в регионе в ночные часы будет плюс 8—13 градусов, в низинах прохладнее — до +5 градусов. Днем будет жарко — до +25 градусов. Переменная облачность, в горах местами небольшой дождь. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду.