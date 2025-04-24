Тепло до +25 градусов и небольшие дожди прогнозируют в Челябинской области 24 апреля

Местами могут прогреметь грозы

Сегодня, 24 апреля, в Челябинской области почти повсеместно температура воздуха поднимется выше +20°C. С понижением атмосферного давления местами пройдут небольшие дожди, возможны грозы, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске потеплеет до +22°C, может пройти слабый дождь. Ветер северо-восточный с переходом на южный, около 6 метров в секунду.

В Магнитогорске воздух прогреется до +23°C. Облачно с прояснениями, во второй половине дня ожидается небольшой дождь. Ветер южного направления, 5 метров в секунду.

Температура в Миассе поднимется до +21°C. День пройдет без погодных сюрпризов. Ветер южный, 5 метров в секунду.

Столбики термометров в Златоусте зафиксируются на +20°C. Небольшой дождь. Ветер южного направления, до 5 метров в секунду.

Градусники в Бредах покажут около +25°C. Обойдется без осадков. Ветер южный, до 5 метров в секунду.

В Кыштыме будет +21°C и малооблачно. Ветер южного направления, около 5 метров в секунду.

В целом температура в регионе поднимется до +20...+25°C. Облачно с прояснением, в отдельных районах ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-восточный с переходом на южный, от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду. При грозах порывы до 15 метров в секунду.