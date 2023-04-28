Тепло до +25 градусов, дожди и грозы прогнозируют в Челябинской области

Синоптики обещают порывистый ветер

Сегодня, 28 апреля, в Челябинской области прогнозируют потепление до +25 градусов и переменную облачность. В отдельных районах возможны небольшие дожди и грозы. В регионе сохранится ветреная погода, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Этим утром в Челябинске ожидается около +11°C, днем будет около +23°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северный 5 — 10 метров в секунду, порывы могут достигать 13 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня в северных районах местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы, в целом в регионе будет переменная облачность. В утренние часы столбики термометров покажут около +10°C, местами ниже. Днем потеплеет до 20 — 25 градусов с положительным значением, в горных и северных районах синоптики прогнозируют до +15°C. Ветер юго-западного направления от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.