Тепло до +25°C сохранится на юге Челябинской области 28 августа

В других районах похолодает почти до +10

Сегодня, 28 августа, в разных районах Челябинской области ожидается резкий контраст температур. Осадков почти не будет, но день выдастся ветреным, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске воздух прогреется до +20°C. Облачно с прояснениями, осадков не предвидится. Ветер западного направления, около 6 метров в секунду.

Солнце и тепло до 19°C достанутся магнитогорцам. Ветер западный, 7 метров в секунду.

В Миассе первая половина дня выдастся пасмурной, вторая — ясной. Столбики термометров зафиксируются на +16°C. Ветер западного направления, 5 метров в секунду.

В Златоусте — небольшой дождь и +13°C.

Дневной прогрев в Бредах составит +24°C. День пройдет без погодных сюрпризов. Ветрено.

Воздух в Бакале остудит дождь: там синоптики обещают +11°C. Ветер западный, около 6 метров в секунду.

В Озерске ожидается дождь с грозой. Столбики термометров поднимутся до +16°C.

В целом температура в регионе установится в пределах от +15 до +25°C. Облачно с прояснениями, на севере области локально ожидаются небольшие дожди. Ветер западный, от 7 до 12 метров в секунду, местами порывы могут достигать 16 метров в секунду.