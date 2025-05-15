Тепло до +24 °C, дожди и грозы ожидаются в Челябинской области 15 мая

Ветер усилится и станет северо‑западным

Сегодня, 15 мая, температура воздуха в Челябинской области будет варьироваться в пределах от +16 до +24°C. Пройдут кратковременные дожди. Рассказываем, какая погода кому достанется со ссылкой на популярные сервисы и синоптиков областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске дневной прогрев составит около +23°C. Облачно с прояснениями, ожидаются слабый дождь и гроза. Есть вероятность града. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, около 7 метров в секунду, локально с порывами до 14 метров в секунду.

В Магнитогорске потеплеет до +18°C. Облачно с прояснениями, осадков быть не должно. Ветер северо-западного направления, 7 метров в секунду.

В Миассе день также выдастся без осадков. Градусники покажут до +20°C. Ветер западный, около 7 метров в секунду.

Температура в Златоусте и Трехгорном поднимется до +16°C. Пасмурно, утром вероятен слабый дождь. Во второй половине дня начнет проясняться. Ветер западного направления, до 6 метров в секунду.

Столбики термометров в Южноуральске и Троицке зафиксируются на +24°C. День пройдет без погодных сюрпризов. Ветер северо-западный, 5 и 7 метров в секунду соответственно.

В Бакале будет прохладно: градусники покажут всего +13°C. Небольшой дождь должен закончиться ближе к вечеру. Ветер западного направления, 6 метров в секунду.

В отдельных районах, по данным синоптиков, может выпасть град и прогреметь гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы до 14 метров.