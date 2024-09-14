Тепло до +23 градусов сохранится в Челябинской области 14 сентября

На севере региона пройдут дожди

Сегодня, 14 сентября, в Челябинской области сохранится теплая погода. Местами пройдут небольшие дожди, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Этим утром воздух в Челябинске прогреется до +15°С, днем — от +20 до +22°С. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер северной четверти от трех до восьми метров в секунду.

В Магнитогорске дневной прогрев составит около +20°С. Облачно с прояснениями, небольшой дождь вероятен только ночью. Ветер северо-восточный слабый.

В Миассе градусники покажут до +19°С. День пройдет под аккомпанемент небольшого дождя. Ветер северный до двух метров в секунду.

В Златоусте потеплеет до +18°С. День выдастся дождливым. Ветер преимущественно северного направления слабый.

Показания термометров в Троицке достигнут +21°С. Переменная облачность, без осадков. Ветер северный до трех метров в секунду.

До +21°С ожидается и в Аше. В городе будет пасмурно, однако осадков синоптики не прогнозируют. Ветер северный слабый.

В целом утренняя температура в регионе составит около +10°С, местами выше. В отдельных районах возможен туман. Днем столбики термометров установятся в пределах от +18 до +23°С. Переменная облачность, на севере Челябинской области локально пройдут небольшие дожди. Возможны грозы. Ветер преимущественно северного направления от трех до восьми метров в секунду.