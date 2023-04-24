Тепло до +23 градусов ожидается в Челябинске на завершающей апрель неделе

Однако не все дни будут солнечными

Наступившая неделя в Челябинской области будет теплой. Уже со вторника, 25 апреля, температура воздуха на протяжении нескольких дней будет подниматься выше +20 градусов. Надолго ли летнее тепло пришло в регион и с чем связано повышение температуры, журналист ИА «Первое областное» узнала в Челябинском Гидрометеоцентре.

«Сейчас к нам подошел антициклон, примерно до середины недели мы будем находиться под его влиянием. 27—28 апреля к нам подойдет западный циклон, который принесет дожди и незначительное понижение температуры. Но на этой неделе наш регион будет находиться под воздействием теплых воздушных масс», — рассказали синоптики.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», сегодня в Челябинске ожидается +19 градусов, во вторник потеплеет до +23 градусов. Дни будут солнечными. В среду, 26 апреля, ожидается пасмурная погода и до +21 градуса. В четверг ожидается небольшой дождь и также выше +20 градусов. Выходные будут теплыми и без осадков.

При этом синоптики отметили, что прогноз предварительный и необходимо ежедневно следить за уточненными данными. Напомним, подробные ежедневные прогнозы публикуются на нашем сайте в 6:00 и 18:00.