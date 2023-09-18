Тепло до +23 градусов и небольшие дожди ожидаются в Челябинской области

Утром синоптики прогнозируют туман

Сегодня, 18 сентября, в Челябинской области ожидается теплая и преимущественно солнечная погода. В отдельных районах возможны небольшие дожди, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

Этим утром в Челябинске столбики термометров приблизятся к отметке +9°С, днем потеплеет до плюс 20 — 22 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2 — 7 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня в отдельных районах пройдут небольшие дожди. В утренние часы будет около +9°С, местами ниже. Возможен туман. Днем синоптики прогнозируют повышение температуры до 18 — 23 градусов со знаком плюс. Ветер преимущественно южного направления от 2 до 7 метров в секунду.