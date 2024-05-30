Тепло до +23 градусов и дожди прогнозируют синоптики в Челябинской области

Где-то будет сухо, но прохладно

Сегодня, 30 мая, в южных районах Челябинской области будет тепло, но дождливо. На остальной территории синоптики областного Гидрометеоцентра обещают прохладную погоду, но без осадков. Местами сохранится порывистый ветер.

Температура воздуха в Челябинске в утренние часы поднимется до +5°C, днем на порядок выше — до +15°C. Переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Ветер восточного направления, до 4—9 метров в секунду.

Отметка на градуснике в Магнитогорске поднимется до +19°C. День выдастся дождливым. Ветер северо-восточный, до 5 метров в секунду.

Жителям Миасса синоптики прогнозируют от +7 до +11°C. Пасмурно, осадков не предвидится. Ветер преимущественно восточного направления, до 2 метров в секунду.

В Златоусте погода под копирку.

Столбики термометров в Аше установятся в пределах от +16 до +20°C. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный, до 3 метров в секунду.

В Верхнем Уфалее ожидается облачная погода с прояснениями. В городе потеплеет до +12°C. Ветер юго-восточный, до 3 метров в секунду.

В целом показания термометров в регионе этим утром приблизятся к +4°C, днем будут варьироваться от +13 до +18°C, в крайне южных районах воздух прогреется до +23°C. Облачно с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь. Прогремят грозы. Ветер восточный, северо-восточный, от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду.