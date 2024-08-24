Тепло до +22 градусов вернется в Челябинскую область 24 августа

Осадков почти не будет

Сегодня, 24 августа, в Челябинской области ожидается переменная облачность, в отдельных районах возможны кратковременные дожди. В горах по-прежнему будет прохладно, на остальной территории воздух прогреется до +20 градусов и даже выше, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске температура воздуха этим утром поднимется до +11°C, днем столбики термометров установятся в пределах от +19 до +21°C. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западного направления, от 6 до 11 метров в секунду.

До +20°C ожидается в Магнитогорске. Пасмурно, ближе к вечеру облачно с прояснениями. Ветер северо-западный, до 4 метров в секунду.

В Миассе потеплеет до +18°C. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-западного направления, до 5 метров в секунду.

Дневной прогрев с Сатке составит около +16°C. Также вероятен слабый небольшой дождь. Ветер северо-западный, слабый.

Показания термометров в Пласте приблизятся к +18°C. День пройдет без осадков. Ветер северный, до 5 метров в секунду.

Жителям Кыштыма синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями и +17…+19 градусов Цельсия. Ветер северный, до 5 метров в секунду.

В целом утренняя температура воздуха составит около +7°C, местами выше. Днем отметка на градуснике достигнет +17…+22 градусов. Облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ветер северо-западного направления, от 5 до 10 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.