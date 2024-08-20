Тепло до +22 градусов и локальные ливни ожидаются в Челябинской области 21 августа

В отдельных районах может выпасть град

В среду, 21 августа, в отдельных районах Челябинской области ожидаются ливни. Умеренный дождь пройдет и в Челябинске. Существенного изменения температуры синоптики областного Гидрометеоцентра не обещают: в горах сохранится прохладная погода до +16°C, на остальной территории может чуть превысить +20°C.

«Область низкого давления смещается с северо-запада на юго-восток вдоль Уральских гор, вследствие чего в регионе ожидаются обильные осадки», — рассказали синоптики.

В Челябинской области температура воздуха ночью опустится до +11°C, днем отметка на градуснике установится в пределах от +19 до +21°C. Облачно, пройдет дождь. Может прогреметь гроза. Ветер западной четверти, от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинской области температура в ночные часы будет варьироваться от +8 до +13°C. Местами ожидаются небольшие дожди. Днем потеплеет до +17…+22°C. Облачно, дожди, местами ливни. В отдельных районах возможны грозы и град. Ветер преимущественно западной четверти, от 4 до 9 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.