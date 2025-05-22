Тепло до +22 градусов и кратковременные дожди сохранятся в Челябинской области 22 мая

Ветер ожидается слабым, но с порывами

Сегодня, 22 мая, в Челябинской области синоптики прогнозируют дожди с грозами и градом. В отдельных районах будет около +15°C, на остальной территории может потеплеть до +22°C, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске будет около +19…+21°C. Переменная облачность, пройдут кратковременные дожди. Возможны гроза и град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, около 4 метров в секунду, порывы могут достигать 13 метров в секунду.

В Магнитогорске ожидается около 19°C тепла. Небольшой дождь. Ветер северо-западного направления, до 4 метров в секунду.

В Миассе — как под копирку.

Златоустовцам в целом достанется облачная погода с прояснениями и +17°C. Небольшой дождь должен закончиться в первой половине дня. Ветер западный, слабый.

Воздух в Аше прогреется до +20°C. Небольшие осадки. Ветер западного направления, около 3 метров в секунду.

Столбики термометров в Бакале зафиксируются на +15°C. Дождь. Ветер северо-западный, слабый.

Температура в Карабаше поднимется до +19°C. Дождливо. Ветер западного направления, около 3 метров в секунду.

Дневной прогрев в Троицке составит около +22°C. Умеренный дождь. Ветер южный, до 4 метров в секунду.

В целом градусники в регионе покажут от +17 до +22°C. Переменная облачность, на большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Вероятен град. Ветер южного направления сменится северным и составит от 3 до 8 метров в секунду, локально порывы до 12 метров в секунду. При грозах усиление ветра до 13—18 метров в секунду.