Тепло до +21 градусов и дожди с грозами ожидаются в Челябинской области 15 мая

Утром возможны туманы

В понедельник, 15 мая, в Челябинской области потеплеет до +21 градуса. Синоптики областного Гидрометеоцентра обещают облачную погоду с прояснениями, местами пройдут дожди с грозами. Рассказываем о погоде подробнее.

В Челябинске предстоящей ночью столбики термометров покажут плюс 5 — 7 градусов, днем воздух прогреется до плюс 17 — 19 градусов. Облачно с прояснениями, небольшой дождь, возможна гроза. Ветер южный с переходом на северо-западный от 3 до 8 метров в секунду.

В Магнитогорске в понедельник обещают до +20 градусов и облачную погоду с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточного направления до 3 метров в секунду.

В Озерске утром пройдет небольшой дождь, днем осадков не ожидается. Воздух прогреется до плюс 18 градусов. Ветер слабый до 1,6 метра в секунду.

В Миассе и Сатке также ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 — 18 градусов.

В Златоусте будет пасмурно и до +16 градусов. Без осадков.

В целом в регионе в ночь на понедельник прогнозируют плюс 2 — 7 градусов, при прояснении возможны заморозки до −5 градусов. Днем потеплеет до плюс 16 — 21 градуса. Облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы. Утром туманы. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный от 2 до 7 метров в секунду, порывы до 11 метров в секунду.