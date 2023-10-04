Тепло до +21 градуса и сильный ветер ожидаются в Челябинской области 5 октября

Осадков синоптики не обещают

Летнее тепло вернется в Челябинскую область в четверг, 5 октября. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в некоторых городах региона воздух прогреется до +21 градуса. День будет солнечным, но ветреным. Рассказываем подробнее.

В Челябинске в ночные часы будет +7…+9 градусов, днем потеплеет до +18…+20 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

В Магнитогорске в первой половине дня будет ясно, к вечеру натечет облачность. Температура воздуха поднимется до +19 градусов. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду.

В Сатке столбики термометров покажут максимум +14 градусов. Утром ясно, к вечеру станет пасмурно. Ветер юго-западный до 4,8 метра в секунду.

В Аше потеплеет до +19 градусов. Без осадков.

В целом в регионе предстоящей ночью ожидается 4—9 градусов со знаком плюс, в дневные часы — до +16…+21 градуса. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 5—10 метров в секунду, порывы до 16 метров в секунду.