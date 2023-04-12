Тепло до +20 градусов и порывистый ветер ожидаются в Челябинской области 13 апреля

День будет преимущественно солнечным

В четверг, 13 апреля, температура воздуха в Челябинской области поднимется до +20°C. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в целом в регионе ожидается переменная облачность, местами возможны небольшие дожди.

В Челябинске предстоящей ночью столбики термометров опустятся до −2°C, днем в регионе существенно потеплеет — до +17…+19 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер западного направления от 4 до 9 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду.

В Магнитогорске будет пасмурно, без осадков. В ночные часы также похолодает до −2°C, днем ожидается +14…+17 градусов Цельсия. Ветер южный до 3,2 метра в секунду.

В Миассе синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями и до +16°C. Ветер западного направления до 6 метров в секунду.

В Златоусте и Сатке также ожидается почти более чем 15-градусный перепад ночных и дневных температур. Облачно с прояснениями, без осадков.

В целом в регионе в ночные часы обещают до −5°C, в низинах — до −8°C. Днем воздух прогреется до +15…+20 градусов. Переменная облачность, на крайнем севере области небольшие дожди. Ветер юго-восточного направления от 4 до 9 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду.