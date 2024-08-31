Тепло до +20°C и порывистый ветер ожидаются в последний летний день в Челябинской области

Местами могут пройти слабые кратковременные дожди, в целом — без осадков

Сегодня, 31 августа, в Челябинской области ожидается переменная облачность, в отдельных районах возможны небольшие осадки. Температура воздуха будет варьироваться в пределах от +13 до +20 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске этим утром будет около +10°C, днем потеплеет до +18°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северного направления, от 2 до 7 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.

Показания термометров в Магнитогорске зафиксируются на +19°C. Небольшой дождь в первой половине дня. Ветер северный, слабый.

Отметка на градуснике в Миассе достигнет +16°C. Пасмурно, утром возможен небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-западного направления, до 4 метров в секунду.

В Златоусте ожидается до +13…+15 градусов Цельсия. Облачно, также вероятен слабый дождь. Ветер северо-западный, до 4 метров в секунду.

Столбики термометров в Аше поднимутся до +17…+19 градусов. Преимущественно малооблачно. Ветер северо-западного направления, слабый.

В целом утренняя погода в регионе составит около +5°C, днем воздух заметно прогреется — до +15…+20°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, северный, до 2—7 метров в секунду, порывы могут достигать 12 метров в секунду.