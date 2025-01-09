Тепло до +2°С, мокрый снег и метели ожидают в Челябинской области 10 января

На территории региона хозяйничает атлантический циклон

В пятницу, 10 января, в Челябинской области в ряде районов сохранится непогода: синоптики обещают мокрый снег, метели и штормовой ветер. Температура местами поднимется выше 0°С, рассказали в областном Гидрометеоцентре.

Столбики термометров в Челябинске этой ночью достигнут −4°С. Пройдет небольшой мокрый снег, возможна метель. Днем температура вплотную приблизится к нулю. Облачно с прояснением, возможен слабый мокрый снег. На дорогах сохранится гололед. Ветер юго-западного направления, от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинской области предстоящей ночью также пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега. Временами ожидается переохлажденный дождь. В горах снегопады. Градусники покажут от −5 до 0°С. Порывы ветра могут достигнуть опасных 20 метров в секунду. Днем синоптики обещают от −3 до +2°С. Мокрый снег местами сохранится. В отдельных районах прогнозируют метели. На дорогах гололед и снежные заносы. Ветер юго-западный, от 4 до 9 метров в секунду с локальными порывами до 15 метров в секунду.

Штормовое предупреждение в регионе, объявленное на 9 января, продлили.