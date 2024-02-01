Тепло до −2 градусов и небольшой снег прогнозируют в Челябинской области

Слабые осадки пройдут и в Челябинске

Сегодня, 1 февраля, в Челябинской области сохранится пасмурная погода со слабым снегом. Температура воздуха в регионе будет варьироваться в пределах от −2 до −13 градусов. День выдастся безветренным. Подробнее рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинской области в утренние часы столбики термометров покажут около −12°C, местами ниже. В отдельных районах возможны туман и изморозь. Днем отметка на градуснике установится в пределах от −2 до −7°C, в низинах похолодает до −13°C. Ветер неустойчивый 1—6 метров в секунду. Облачно с прояснениями, пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица в виде снежного наката.

В Челябинске также не обойдется без слабого снега. Утром синоптики обещают около −13°C, днем потеплеет до −6°C. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду.