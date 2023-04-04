Тепло до +19 градусов сохранится в Челябинской области

Синоптики прогнозируют солнце и слабый ветер

В среду, 5 апреля, погода в Челябинской области существенно не изменится. Синоптики областного Гидрометеоцентра по-прежнему прогнозируют теплую и солнечную погоду.

В Челябинске в ночь на среду похолодает до −3°C, днем температура поднимется до +15…+17 градусов. Малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточного направления от 2 до 7 метров в секунду.

В Магнитогорске ночью будет около 0 градусов, в дневные часы потеплеет до +16 градусов. В первой половине дня будет облачно с прояснениями, во второй — небо будет ясным. Ветер южный до 3 метров в секунду.

Такая же погода ожидает жителей Златоуста и Миасса, правда, ветер там будет чуть сильнее — до 4,5 метра в секунду.

В Сатке воздух прогреется до +18 градусов. День будет ясным, без осадков. Ветер до 4 метров в секунду.

В целом в регионе ночью ожидается от −3 до +2 градусов, в низинах до −6 градусов. Днем потеплеет до +14…+19 градусов. Солнечно, без осадков. Ветер южного направления от 2 до 7 метров в секунду с порывами до 10 метров в секунду.