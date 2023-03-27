Тепло до +18 градусов и дожди прогнозируют в Челябинской области

День будет преимущественно пасмурным

Во вторник, 28 марта, в Челябинской области по-прежнему сохранится теплая погода: синоптики областного Гидрометеоцентра обещают до +18 градусов. Погода будет преимущественно пасмурной, местами пройдут дожди. Подробнее — в нашем материале.

В Челябинске предстоящей ночью будет облачно с прояснением, без осадков. Температура воздуха составит плюс 2—4 градуса. Днем потеплеет до плюс 15—17 градусов. Сохранится пасмурная погода, пройдет слабый дождь. Ветер южный с переходом на западный от 4 до 9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.

В Магнитогорске днем столбики термометров покажут плюс 10—13 градусов. Днем будет облачно с прояснениями, к вечеру погода станет пасмурной. Ветер южного направления до 5 метров в секунду.

В Златоусте и Сатке будет от +7 до +13 градусов. День будет пасмурным, к вечеру ожидается дождь.

В Миассе 28 марта будет около +14 градусов. Пасмурно, вечером пройдет небольшой дождь.

В целом в регионе в ночь на 28 марта ожидается плюс 1—6 градусов, в низинах будет до −2 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 13—18 градусов. Облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, в горах до умеренных. Ветер южный с переходом на западный до 9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.