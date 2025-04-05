Тепло до +18 градусов и дождь прогнозируют в Челябинской области 5 апреля

Будет ветрено

В Челябинскую область возвращается аномально жаркая погода: сегодня, 5 апреля, воздух в регионе может прогреться до +18°C. А это, по словам синоптиков, на 7°C выше климатической нормы. День выдастся ветреным и местами дождливым, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске будет преимущественно облачно, может пройти слабый дождь. Температура поднимется до +13°C. Ветер западный, до 8 метров в секунду с порывами.

В Магнитогорске воздух прогреется до +15°C. Облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер юго-западный, до 12 метров в секунду.

В Миассе синоптики обещают небольшой дождь и +10°C. Ветрено.

В Сатке также пройдет небольшой дождь, а градусники покажут всего +6...+8°C. Ветер юго-западный, до 7 метров в секунду.

В Бредах прогнозируют облачную погоду с прояснениями и +16°C. Ветер ожидается сильным — до 14 метров в секунду.

В целом в регионе градусники покажут от +8 до +18°C. Облачно с прояснением, местами небольшие дожди, в горах до умеренных. Ветер юго-западный, от 7 до 12 метров в секунду с порывами до 18 метров в секунду.

В регионе действует штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности. Южноуральцев просят быть предельно осторожными с огнем, поскольку из-за сильного ветра любая искра может привести к масштабному пожару.