Тепло до +17 градусов вернется в Челябинскую область 12 апреля

Синоптики обещают солнечную погоду

В среду, 12 апреля, воздух в Челябинской области прогреется до +17 градусов. Погода по-прежнему будет солнечной и ветреной, сообщают в областном Гидрометеоцентре.

В ночные часы в Челябинске и области еще сохраняется минусовая температура. Так, в столице Южного Урала в ночь на среду синоптики обещают минус 3—5 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 13—15 градусов Цельсия. Переменная облачность, без осадков. Ветер западного направления от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

В Магнитогорске 12 апреля ожидается ясная погода и потепление до +15 градусов. Ветер западного направления до 5 метров в секунду.

Чуть прохладнее будет в Златоусте — до плюс 9—11 градусов. Будет ветрено: синоптики обещают до 6,1 метра в секунду.

Облачную погоду с прояснениями и около +12 градусов прогнозируют в Озерске и Сатке.

В низинах предстоящей ночью возможно похолодание до −11 градусов. Днем в большинстве районов региона потеплеет до плюс 12—17 градусов. В горных районах и низинах будет около +9 градусов. Ветер западного направления до 10 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.