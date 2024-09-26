Тепло до +17 градусов и порывистый ветер прогнозируют в Челябинской области 26 сентября

День выдастся преимущественно солнечным

Сегодня, 26 сентября, воздух в Челябинской области может прогреться до +17°C. Ветер ослабеет, но порывы сохранятся. Дождей синоптики областного Гидрометеоцентра не обещают.

В Челябинске потеплеет до +14…+16°C. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер преимущественно западного направления, до 7 метров в секунду.

Температура воздуха в Магнитогорске будет варьироваться от +12 до +16°C. День выдастся облачным, но без осадков. Ветер северо-западный, слабый.

Жителям Миасса также достанется облачная погода с прояснениями. Дневной прогрев составит от +12 до +15°C. Ветер западного направления, 4 метра в секунду.

В Сатке отметка на градуснике поднимется до +14°C. Облачно с прояснениями, осадков быть не должно. Ветер юго-западный, до 3 метров в секунду.

Показания термометров в Нязепетровске достигнут +15°C. Облачно с прояснениями. Ветер западный, до 4 метров в секунду.

В Троицке сегодня облачно с прояснениями и от +13 до +16°C. Ветер северо-западного направления, до 3 метров в секунду.

В целом градусники в регионе покажут от +12 до +17°C. Переменная облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Ветер западного направления, до 7 метров в секунду с порывами до 10 метров в секунду.