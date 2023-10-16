Тепло до +17 градусов и порывистый ветер ожидаются в Челябинской области 16 октября

Осадков не будет

Сегодня, 16 октября, в Челябинской области будет тепло: температура поднимется до +17 градусов. День будет преимущественно ясным. При этом в регионе сохранится ветреная погода, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Этим утром столбики термометров в Челябинске покажут около +8°С, дневной прогрев составит до плюс 15 — 17 градусов Цельсия. Переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-западного направления 6 — 11 метров в секунду.

Жителей Челябинской области погода также порадует отсутствием осадков и удивит температурой: синоптики прогнозируют от +12 до +17°С. Ветер преимущественно западного направления от 6 до 11 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.