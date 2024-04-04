Тепло до +17 градусов и порывистый ветер обещают синоптики в Челябинской области

Утром местами возможны туманы

Сегодня, 4 апреля, погода порадует жителей Челябинской области отсутствием осадков и почти летней температурой: показания термометров поднимутся до +17°C, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске утром будет около +5°C, днем отметка на градуснике установится в пределах от +15 до +17°C. Обойдется без осадков. Ветер преимущественно южного направления 3—8 метров в секунду, порывы до 11 метров в секунду.

В Челябинской области в утренние часы ожидается около +6°C, в горных районах значительно ниже. Локально возможен туман. Днем синоптики прогнозируют повышение температуры до +12…+17 градусов Цельсия, в низинах обещают до +7°C. Переменная облачность, осадков быть не должно. Ветер южный, юго-западный от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.