Тепло до +16 градусов, дожди и грозы ожидаются в Челябинской области

Синоптики обещают сильный ветер

Сегодня, 22 апреля, в Челябинской области обещают повышение температуры до +16 градусов. День будет преимущественно пасмурным, пройдут дожди. Возможны грозы. Также синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют порывистый ветер.

В Челябинске в утренние часы столбики термометров покажут около +6°C, днем температура поднимется до +11…+13 градусов Цельсия. Облачно с прояснением, ожидается дождь. Ветер южный, юго-восточный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинской области утром синоптики прогнозируют около +6°C, в низинах значительно ниже. Днем потеплеет до +11…+16 градусов, в горах и низинах обещают около +7°C. Облачно с прояснением, небольшие дожди, местами умеренные. В отдельных районах прогремят грозы. Ветер южного направления 5—10 метров в секунду, порывы до 18 метров в секунду.