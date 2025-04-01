Тепло до +15 °C и слабый ветер ожидаются в Челябинской области в первый апрельский день

Будет преимущественно солнечно

Сегодня, 1 апреля, воздух в Челябинской области может прогреться до +15°C. День выдастся солнечным и почти безветренным, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске столбики термометров поднимутся до +14°C. Солнечно, без осадков. Ветер северной четверти, слабый.

Градусники в Магнитогорске, Южноуральске и Троицке покажут около +15°C. Малооблачно. Ветер юго-восточного направления, до 2 метров в секунду.

Температура воздуха в Миассе, Трехгорном и Озерске достигнет +14°C. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер северный, слабый.

Жителям Нязепетровска, Верхнего Уфалея и Златоуста достанутся легкая облачность и +12°C. Ветер западного направления, до 2 метров в секунду.

В Бредах — около +11°C и переменная облачность. Ветер северо-восточный, слабый.

В целом дневной прогрев в регионе составит от +10 до +15°C. Малооблачно, без осадков. Утром местами туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, от 2 до 7 метров в секунду.