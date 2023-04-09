Тепло до +14 градусов ожидается в Челябинской области

Синоптики прогнозируют ясную погоду

Сегодня, 9 апреля, в Челябинской области потеплеет до +14 градусов. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, день будет солнечным, ветер — слабым.

Днем в регионе столбики термометров покажут от +9 до +14 градусов. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западного направления от 2 до 7 метров в секунду, местами возможны порывы до 10 метров в секунду.

В Челябинске сегодня воздух прогреется до +13 градусов. Солнечно, без осадков. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду.