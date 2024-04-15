Тепло до +13 градусов и небольшой дождь прогнозируют в Челябинской области

В Челябинске осадков не будет

Сегодня, 15 апреля, в Челябинской области ожидается переменная облачность, в отдельных районах возможен небольшой дождь. Местами синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют порывистый ветер.

В Челябинске сегодня будет преимущественно солнечно. Утром около +4 градусов, днем — до +10...+12 градусов. Ветер северо-западный с переходом на южный от 4 до 9 метров в секунду.

До +12 воздух прогреется и в Магнитогорске. В первой половине дня будет облачно с прояснениями, во второй — преимущественно солнечно. Ветер южный до 4,3 метра в секунду.

В Златоусте синоптики обещают +7...+9 градусов. Без осадков. Ветер южный до 3,2 метра в секунду.

В Аше потеплеет до +14 градусов. Облачно с прояснением, дождя не будет.

В целом в Челябинской области будет от +8 до +13 градусов. Переменная облачность, на юге региона возможны небольшие дожди. Ветер северо-западный с переходом на южный от 2 до 7 метра в секунду, порывы до 11 метров в секунду.