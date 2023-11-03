Тепло до +10 градусов сохранится в Челябинской области

День будет дождливым

Сегодня, 3 ноября, в Челябинской области сохранится теплая погода до +10 градусов. В большинстве городов и районов пройдут небольшие дожди, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Этим утром столбики термометров приблизятся к отметке +3°C, дневной прогрев составит +8°C. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 6—11 метров в секунду. Погода будет облачной, пройдет небольшой дождь.

В Челябинской области сегодня также ожидаются небольшие осадки в виде дождя, на крайнем западе до умеренных. В утренние часы в отдельных районах возможен туман. Температура воздуха днем поднимется до 5—10 градусов со знаком плюс. Ветер преимущественно юго-восточного направления от 5 до 10 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.