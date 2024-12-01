Тепло до +1 градуса и слабый снег обещают синоптики в Челябинской области 1 декабря

В низинах сохранится более прохладная погода

В первый зимний день в Челябинской области пройдет небольшой снег. День будет нехолодным: в большинстве районов ожидается слабый минус, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске столбики термометров зафиксируются на 0°С. Облачно с прояснениями, может пройти слабый снег. Ветер западный до восьми метров в секунду.

В Магнитогорске будет около −2°С. Облачно с прояснениями, ближе к вечеру облаков станет больше. Ветер западного направления до трех метров в секунду.

Показания термометров в Миассе также достигнут −2°С. Снег возможен утром и ночью. В целом пасмурно. Ветер западный до четырех метров в секунду.

Градусники в Златоусте покажут около −3°С. Утренний небольшой снег возьмет перерыв во второй половине дня, однако ночью возобновится. Ветер северо-западного направления до пяти метров в секунду.

В Аше пройдет дождь со снегом. Отметка на градуснике покажет −1°С. Ветер юго-западный до четырех метров в секунду.

До −5°С ожидается в Бакале. Небольшой снег. Ветер западного направления до пяти метров в секунду.

В целом температура в регионе будет варьироваться от −4 до +1°С, в низинах составит около −7°С. Облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, в горных районах синоптики прогнозируют слабые метели. Местами гололедно-изморозевые явления. Ветер западный от 3 до 8 метров в секунду, локально порывы могут достигать 13 метров в секунду.