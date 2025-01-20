Тепло до −1 градуса и слабые метели прогнозируют в Челябинской области 20 января

Будет ветрено

Сегодня, 20 января, день в Челябинской области выдастся теплым, но хмурым. На всей территории региона ожидается небольшой снег, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Температура в Челябинске поднимется до −2°С. День выдастся хмурым, пройдет небольшой снег. Ветер юго-западного направления, около 4 метров в секунду.

Градусники в Магнитогорске покажут около −3°С. Небольшой снег на протяжении всего дня. Ветер юго-западный, до 6 метров в секунду.

В Миассе — под копирку.

Столбики термометров в Златоусте приблизятся к отметке −4°С. Небольшой снег усилится ближе к вечеру. Ветер западный, около 5 метров в секунду.

В Бакале будет около −6°С. Умеренный снег на протяжении всего дня. Ветер юго-западного направления, до 5 метров в секунду.

Жителям Южноуральска синоптики обещают снег и −3°С. Ветер юго-западный, 5 метров в секунду.

В целом в регионе ожидается от −1 до −6°С. Облачно с прояснением, небольшой, в отдельных районах умеренный снег. Не исключаются слабые метели. На дорогах гололед. Ветер западного направления, от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.