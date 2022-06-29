Теплая погода возвращается в Челябинскую область

Уже 30 июня столбики термометров в регионе поднимутся до +22 градусов

В последний июньский день в Челябинской области ожидается потепление. При этом в регионе сохранится дождливая и ветреная погода, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

В ночь на четверг в регионе прогнозируют от +4 до +9°C, днем столбики термометров поднимутся до +17°C, +22°C. Облачно с прояснением, местами пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске в ночные часы температура воздуха составит от +7 до +9°C, днем потеплеет до +20°C. Облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду.