Теплая и ветреная погода ожидается в Челябинской области

В отдельных районах пройдет дождь

Сегодня, 24 апреля, в Челябинской области прогнозируют теплую погоду: столбики термометров поднимутся до +20 градусов. В целом в регионе ожидается переменная облачность, местами возможны дожди, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Этим утром в Челябинске столбики термометров приблизятся к отметке +4°С, днем воздух прогреется до плюс 16 — 18 градусов Цельсия. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западного направления 5 — 10 метров в секунду.

В Челябинской области в утренние часы ожидается около +5°С, однако в низинах температура перешагнет за 0°С в сторону отрицательного значения. Днем потеплеет до плюс 15 — 20 градусов. Ветер западной четверти от 4 до 9 метров в секунду, порывы могут достигать 13 метров в секунду. Переменная облачность, на севере региона местами пройдет небольшой дождь.