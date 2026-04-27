Теплая воздушная масса будет влиять на погоду в Челябинской области 27 апреля

В ряде округов выглянет солнце

Начало новой недели в Челябинской области ожидается сухим и теплым: воздух в регионе прогреется до +18°С, пообещали синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске градусники покажут +16°С. Переменная облачность, без осадков. Умеренный южный ветер с порывами до 12 метров в секунду.

В Магнитогорске, Карталах и Трехгорном потеплеет до +14°С. Солнце выглянет ближе к вечеру.

В Аше температура поднимется до +15°С. Облачно с прояснением. Ночью может пройти слабый дождь.

В Троицке столбики термометров зафиксируются на +16°С. Хмуро. Умеренный южный ветер.

В Бакале пасмурная погода сменится ясной во второй половине дня. Ожидается около +11°С.

В Снежинске и Кыштыме сегодня 15°С выше нуля и преимущественно облачно. Ветер южный, 5 метров в секунду.

В целом воздух в регионе прогреется до +13…+18°С. Ветер будет южным, от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы могут достигать 14 метров в секунду.