Теплая спокойная погода ожидает жителей Челябинска 27 апреля

По области возможны грозы

Сегодня, 27 апреля, температура воздуха в Челябинской области местами вновь поднимется выше +20 градусов. В столице региона осадков не обещают, по области местами могут пройти небольшие дожди и даже прогреметь грозы, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске днем воздух может прогреться до +18...+20 градусов. Переменная облачность, преимущественно без дождя. Ветер восточный, слабый.

В Магнитогорске — до +18 градусов и небольшой дождь. Ветер преимущественно южного направления, до 4,5 метра в секунду.

В Снежинске синоптики обещают пасмурную погоду без осадков и максимум +16 градусов. Ветер юго-восточный, слабый.

В Сатке — летние +20 градусов и слабый дождь. Ветер южный, до 3 метров в секунду.

В Аше температура также поднимется до +20 градусов, но осадки пройдут умеренные. Без сильного ветра.

В целом по области ожидается от +18 до +23 градусов. Переменная облачность, местами возможны дожди. Осадки вероятны в вечерние часы, поскольку именно в это время к западным границам Челябинской области подойдет циклон.