Теплая погода вновь установилась в Челябинской области

Синоптики обещают повышение температуры до +18 градусов

Сегодня, 11 октября, в Челябинской области прогнозируют теплую погоду без осадков. В отдельных районах региона возможен порывистый ветер.

В Челябинске в утренние часы будет около +4 °C, днем столбики термометров поднимутся до +15 °C. Ожидается переменная облачность, осадков не обещают. Ветер юго-западный, южный от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня синоптики также прогнозируют переменную облачность, без осадков. Утром в регионе температура воздуха составит около +5 °C, днем потеплеет до плюс 10—15 градусов Цельсия. На юге региона будет +18 °C. Ветер южного направления от 2 до 7 метров в секунду, местами порывы могут достигать 11 метров в секунду.