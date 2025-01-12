Теплая погода со слабым ветром сохраняется в Челябинской области

Осадков не будет

Сегодня, 12 января, в Челябинской области местами сохранится аномальное тепло, а где-то температура может опуститься до привычных −10-ти. Почти на всей территории региона ожидается переменная облачность, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске днем воздух может прогреться до −3 градусов. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, до 3 метров в секунду.

В Магнитогорске чуть прохладнее — около −8 градусов. День выдастся пасмурным, ветер сохранится слабым.

В Златоусте синоптики обещают до −2 градусов. В первой половине дня облачно с прояснениями, во второй небо затянется. Ветер южный, слабый.

В Сатке ноль градусов и солнечно. К вечеру натечет облачность. Ветер южный, до 1,5 метра в секунду.

В целом по области температура воздуха будет варьироваться в пределах от −1 до −10 градусов. Переменная облачность, без осадков. Местами туманы и изморозь. Ветер южный, от 2 до 7 метров в секунду.