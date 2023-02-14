Сегодня, 14 февраля, в Челябинской области потеплеет до −2 градусов. Погода будет пасмурной, местами возможен небольшой снег, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.
В Челябинске утром столбики термометров покажут около −15°C, днем температура воздуха установится в пределах от −5 до −7°C. Облачно с прояснением, без существенных осадков. Ветер южной четверти от 3 до 8 метров в секунду.
В Челябинской области сегодня синоптики прогнозируют пасмурную погоду, в западной половине региона пройдет небольшой снег. В утренние часы будет около −13°C, местами ниже. Днем потеплеет до −2°C, в отдельных районах обещают до −7°C, в низинах — до −12°C. Ветер южного направления 3—8 метров в секунду.
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