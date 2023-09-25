Теплая погода с порывистым ветром ожидается в Челябинской области

Осадков синоптики не прогнозируют

Сегодня, 25 сентября, погода порадует жителей Челябинской области летним теплом — температура воздуха поднимется до +25 градусов. День будет не только теплым, но и солнечным, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В утренние часы в Челябинске будет около +11°С, дневной прогрев составит 22 — 24 градуса тепла. Ветер западного направления от 4 до 9 метров в секунду. Переменная облачность, осадков не ожидается.

В Челябинской области сегодня синоптики также прогнозируют преимущественно солнечную погоду, без осадков. Утром температура воздуха поднимется до отметки +11°С, в отдельных районах ниже. Днем столбики термометров установятся в пределах от +20 до +25°С. Ветер западной четверти от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы могут достигать 11 метров в секунду.