Теплая погода с небольшими дождями ожидается в Челябинской области в последние выходные марта

Осадки пройдут в воскресенье

В предстоящие выходные, 29 и 30 марта, в Челябинской области сохранится теплая погода: столбики термометров поднимутся выше +10°C. Будет преимущественно облачно, в воскресенье пройдут небольшие дожди, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«В течение ближайших дней Южный Урал останется под влиянием западной периферии антициклона. Но уже в воскресенье с юга приблизится фронтальная зона, перемещение которой по территории области отметится небольшими и умеренными дождями»,— рассказали синоптики.

В Челябинске предстоящей ночью температура воздуха составит от −1 до −3°C, днем потеплеет до +12°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер южной четверти, от 4 до 9 метров в секунду.

Столбики термометров в регионе этой ночью установятся в пределах от −1 до −6°C, в горах и низинах опустятся до −9°C. Днем градусники покажут от +8 до +13°C. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер южного направления, от 3 до 8 метров в секунду, отдельные порывы могут достигать 11 метров в секунду.

В воскресенье, 30 марта, в столице Южного Урала день выдастся без погодных сюрпризов. Ожидается около 13°C тепла. Ветер южной четверти, от 3 до 8 метров в секунду.

Температура в Челябинской области будет варьироваться от +9 до +14°C. Переменная облачность, местами могут пройти небольшие дожди. Ветер южной четверти, от 3 до 8 метров в секунду.